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  • Автобус с 40 пассажирами застрял из-за метели в Абайской области
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 02:32
193
Сегодня, 02:32
193
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Автобус с 40 пассажирами застрял из-за метели в Абайской области

Автобус с 40 пассажирами застрял в пути на алматинской трассе в Урджарском районе Абайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК. 

Автобус выехал из села Акжар Тарбагатайского района и не смог добраться до пункта назначения из-за метели. Сотрудники полиции и чрезвычайных ситуации эвакуировали всех застрявших в пути пассажиров и разместили их в ближайшем населённом пункте.

Полицейские области Абай несут службу в усиленном варианте, патрулируют все трассы, помогая людям, застрявшим в пути.

C 17:00 в Абайской области в связи с понижением температуры (-30ºС) введено ограничение движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов по региону, сообщает нацкомпания "КазАвтоЖол".

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#непогода #автобус #пассажир #метель
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:32
193
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