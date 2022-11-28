Автобус с 40 пассажирами застрял из-за метели в Абайской области

Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Автобус с 40 пассажирами застрял в пути на алматинской трассе в Урджарском районе Абайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Автобус выехал из села Акжар Тарбагатайского района и не смог добраться до пункта назначения из-за метели. Сотрудники полиции и чрезвычайных ситуации эвакуировали всех застрявших в пути пассажиров и разместили их в ближайшем населённом пункте.

Полицейские области Абай несут службу в усиленном варианте, патрулируют все трассы, помогая людям, застрявшим в пути.

C 17:00 в Абайской области в связи с понижением температуры (-30ºС) введено ограничение движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов по региону, сообщает нацкомпания "КазАвтоЖол".