Автобус и грузовик столкнулись на трассе в Костанайской области
Сегодня, 15:20
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Сегодня, 15:20Сегодня, 15:20
579Фото: polisia.kz
На трассе в Костанайской области произошло столкновение международного рейсового автобуса и грузовика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Сегодня на автодороге Алматы - Екатеринбург 68-летний водитель международного рейсового автобуса, сообщением Екатеринбург - Рудный, совершил столкновение с Kia Sportage и МА3-551605, припаркованными на обочине", - говорится в сообщении.
По информации полиции, пострадали водители легковушки и автобуса, а также один из 18 пассажиров автобуса.
По данному факту полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК. Проводятся необходимые следственные действия.
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