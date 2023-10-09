Автобус и грузовик столкнулись на трассе в Костанайской области

На трассе в Костанайской области произошло столкновение международного рейсового автобуса и грузовика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сегодня на автодороге Алматы - Екатеринбург 68-летний водитель международного рейсового автобуса, сообщением Екатеринбург - Рудный, совершил столкновение с Kia Sportage и МА3-551605, припаркованными на обочине", - говорится в сообщении.

По информации полиции, пострадали водители легковушки и автобуса, а также один из 18 пассажиров автобуса.

По данному факту полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК. Проводятся необходимые следственные действия.