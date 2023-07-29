Авиарейс из Туркестана в Астану задерживается более чем на 15 часов

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FlyArystan задерживае рейс КС7362 Туркестан - Астана более чем на 15 часов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Уточняется, что вылет, назначенный на 00:55 29 июля задерживается по производственной необходимости.

"Вылет предварительно перенесен на 16:30 29 июля по местному времени Туркестана.Мы приносим искренние извинения пассажирам и сообщаем, что безопасность полетов является нашим главным приоритетом", — сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что при задержке рейса более двух часов пассажиры вправе запросить обеспечение прохладительными напитками, а также два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте.

При задержке более четырех часов пассажирам должны предоставить горячее питание.

При задержке более 8 часов в дневное время и более 6 часов в ночное время пассажиры могут запросить предоставление проживания, а также трансфер до места проживания и обратно.

При задержке вылета более 5 часов пассажиры могут осуществить на выбор одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест или осуществить полный возврат.