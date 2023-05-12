Антитеррористические учения проведут во всех школах Казахстана 12 мая

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Учения проводят в профилактических целях.

Комитет по охране прав детей министерства просвещения в пятницу, 12 мая, во всех школах страны организовал учения, направленные на антитеррористическую защиту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В них участвуют учащиеся государственных и частных школ, педагоги и сотрудники организаций образования. В ходе мероприятия будут отрабатываться алгоритмы, утверждённые в рамках "Инструкции по организации антитеррористической защиты объектов образования". Основная цель проведения учений, помимо контроля за стабильным функционированием технических средств, – ориентация на оперативное реагирование учащихся, учителей и сотрудников в случае возникновения опасности, с соблюдением надлежащей безопасности. Поэтому при выявлении недочётов в ходе учений они будут дорабатываться.

"Министерство уделяет особое внимание безопасности детей, комплексному проведению мероприятий, направленных на антитеррористическую защиту в школах. В ходе мероприятия будет проработан ряд важных вопросов. В частности, инструктаж персонала школы, в том числе охранных организаций, контроль действий и обязанностей каждого из них; Инструктаж учащихся школы и организация эвакуации персонала и обучающихся; Проверка функционирования технических средств (тревожная кнопка, турникеты и видеокамеры), а также оперативность реагирования частных охранных организаций в случае их вызова с помощью тревожных кнопок", – отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

В Минпросвещения отметили, что для защиты организаций образования от терроризма, профилактики терроризма такие практические упражнения должны проводиться всесторонне и регулярно.