Анна Данилина уверенной победой стартовала на турнире в Дубае

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с китаянкой Чжан Шуай выиграла свой первый матч на турнире в Дубае (ОАЭ) в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге Данилина и Шуай встретились с бразильянкой Ингрид Мартинс и украинкой Надеждой Киченок и победили их в двух сетах — 6:4, 6:3. В 1/8 финала Данилиной и Шуай будут противостоять канадская теннисистка Габриэла Дабровски и представительница Новой Зеландии Эрин Рутлифф.

Напомним, что Анна Данилина является лучшей теннисисткой Казахстана в парном разряде — в рейтинге WTA она занимает 45-е место. В этом году Данилина уже успела выиграть титул: в январе она в дуэте со словачкой Викторией Грунчаковой она стала победительницей турнира в Окленде (Новая Зеландия).