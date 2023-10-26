Анкара разрывает энергосотрудничество с Израилем

Турция останавливает все энергетические соглашения с Израилем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на telegram-канал Energy monitor. Кроме того, турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщил об отмене своего визита в Израиль.

Президент Турции предложил провести конференцию по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС.

Напомним, что еще в сентябре Reuters писал о замораживание проекта строительства газопровода из Израиля в Турцию из-за июльского наступления Израиля в секторе Газа, в результате которого погибло более 2000 человек.

Ранее страны хотели реализовать проект подводного трубопровода мощностью 10 млрд кубометров газа стоимостью $2,2 млрд. За счет него Израиль получил бы доступ к одному из крупнейших энергетических рынков Европы к 2023 году.

В случае разрыва энергетического сотрудничества с другими мусульманскими странами, Израиль окажется в кризисной ситуации, так как его газовая и нефтяная добыча на шельфе Средиземного моря остановлена.