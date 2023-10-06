Алматинец отсудил попугая у бывшей жены

Бостандыкский районный суд в Алматы вынес решение по делу, в котором мужчина потребовал от бывшей супруги вернуть ему попугая, купленного в гражданском браке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Во время совместной жизни мужчина приобрёл попугая александрийской породы, а также клетку для птицы и подставку. После того, как отношения между гражданскими супругами прекратились, они договорились, что попугай будет временно жить в квартире ответчика — бывшей жены, до освобождения квартиры истца.

Однако женщина отказалась отдавать бывшему супругу птицу, после чего мужчина обратился в суд. Он редставил документы, доказывающие покупку: расписку продавца, паспорт на попугая, оформленный на его имя, а также квитанции с банка о приобретении клетки и подставки.

Отмечается, что у пары есть общий ребёнок.

"Из пояснений продавца следует, что попугай приобретён не для подарка дочери, поскольку для малолетнего ребенка птица представляет опасность в силу своего размера и необходимости за ним ухода взрослого человека. Помимо этого, предложенные им попугаи других пород в качестве подарка дочери не понравились", — рассказали в Алматинскм городском суде.

В итоге суд удовлетворил требования мужчины. Это решение вынесено с учётом того, что бывшая супруга не смогла представить доказательств приобретения птицы.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.