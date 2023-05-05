Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира во Франции

Фото: Prosports.kz

Казахстанский теннисит Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в Экс-ан-Прованс (Франция), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Prosports.kz.

"В одной восьмой финала Бублик обыграл финна Отто Виртанена со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась один час и 13 минут. За время игры казахстанец сделал три эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-поинтов из девяти возможных", - говорится в сообщении.

В четвертьфинале "Челленджера" Александр Бублик сыграет против Гарольда Майо из Франции.