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instagram.com/bublik Сегодня, 18:13
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Сегодня, 18:13
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Фото: instagram.com/bublik

Александр Бублик пробился в третий круг Уимблдона

Казахстанский теннисист Александр Бублик (26 ракетка мира) сыграл второй матч на Открытом чемпионате Великобритании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бублик обошёл американца Джеффри Джон Волфа, занимающего 48 строчку рейтинга АТР, со счётом 6:3, 7:6 (5), 6:0. 

Встреча продлилась час и 44 минуты.

Отметим, что в третьем круге, в рамках 1/16 финала турнира, казахстанец проведет матч с победителем пары теннисистов Максимилиан Мартерер (Германия) — Майкл Ммо (США).

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Сегодня, 18:13
115
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