Актюбинская область экспортировала виски более чем на 400 тыс. долларов

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Согласно таможенным данным в 2022 году из Актюбинской области было экспортировано 15,6 тыс. литров виски на сумму 405,4 тыс. долларов. Также в статданных значится экспорт данного напитка из Алматы на 123,7 тыс. долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram- канал Tradereport.Kz.



96% актюбинского виски направлено в Россию, остальные 4% в Таджикистан. Тогда как из Алматы экспорт ушел в направлении Узбекистана (96%) и Туркменистана (4%).

"На самом деле производство виски в Казахстане налажено в городе Актобе компанией Геом с маркой Propeller. Вполне вероятно, что и эта компания начала осваивать экспортные рынки для своей продукции", - пишет Tradereport.Kz.

В целом Казахстан в прошлом году заработал на экспорте крепких спиртных напитков порядка 33,9 млн. долларов. Основными регионами-экспортерами являются Туркестанская область (спиртовые настойки), Акмолинская область (водка), Алматы (все виды), Алматинская область (спиртовые настойки) и Актюбинская область (виски, водка).