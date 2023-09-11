Аида Балаева высказалась по вопросу ношения хиджаба в школах
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Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева прокомментировала актуальный вопрос о ношении хиджаба в школах, передаёт BaigeNews.kz.
"Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции РК, отделено от религии. При этом государство гарантирует свободу вероисповедания", - написала Аида Балаева в Facebook.
Все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы.
"Опять-таки, возвращаясь к Конституции РК, задача школы – гарантировать и обеспечивать гражданам страны качественное образование. Полагаю, что, получив хорошее образование, уже во взрослой жизни казахстанцы самостоятельно определятся в выборе религии и в выборе религиозной одежды", - заключила она.
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