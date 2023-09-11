Аида Балаева высказалась по вопросу ношения хиджаба в школах

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева прокомментировала актуальный вопрос о ношении хиджаба в школах, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции РК, отделено от религии. При этом государство гарантирует свободу вероисповедания", - написала Аида Балаева в Facebook.

Все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы.