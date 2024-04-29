Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева провела прием граждан, передает BaigeNews.kz.

Во время приема были рассмотрены вопросы, касающиеся принятия мер по поручению Главы государства, данных на третьем заседании Национального курултая. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и информации РК.

Также на встрече с министром представители общественности, гражданского сектора озвучили ряд предложений по развитию общественной деятельности, организации фестиваля "Жұлдызай" для детей с ограниченными возможностями, установки памятников, проведения юбилейных дат творческих коллективов, реализации прав журналистов, проектов в сферах, курируемых министерством.

По различным вопросам было принято 12 человек. Министр подробно ответила на все обращения, а также заверила, что все предложения будут детально изучены и приняты во внимание.

Прием граждан по личным вопросам министром проводится регулярно по предварительной записи.