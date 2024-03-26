Агрессия общества выливается в агрессию в семье – эксперт
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Выступая на заседании Национального курултая, Глава государства призвал обратить внимание на факты дискриминации и даже угнетения женщин в семьях, на рост случаев семейно-бытового насилия, буллинга и агрессии в обществе. Президент огромное внимание уделил духовному здоровью подрастающего поколения, делая акцент на укрепление нашей национальной идентичности и последовательное культивирование традиционных семейных ценностей. Своим мнением по данному вопросу в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz поделилась руководитель Центра исследований в сфере семейной и гендерной политики при НАО "Казахстанский институт общественного развития" Айгерим Ашимова.
Центр исследований в сфере семейной и гендерной политики занимается изучением семейной и гендерной ситуации в Казахстане.
"Мы проводим исследования по изучению состояния и развития казахстанских многодетных семей, семей, проживающих в сельской местности, разводов и их последствий, моделей родительства. Для изучения института семьи проводим массовые опросы среди населения, глубинные и экспертные интервью. В докладах отражаем официальную статистику, данные о семейных ценностях и многие другие аспекты и стороны, касающиеся института семьи. Рекомендации закрепляем в Национальном докладе и направляем во все государственные органы", - рассказывает о работе Центра Айгерим Ашимова.
По её словам, предложения Центра не остаются не услышанными.
"Президент в курсе всего, что происходит в стране. Президент слышит нас. Он постоянно обращает внимание на то, что нужно бороться с такими проблемами как агрессия. Агрессия общества выливается в агрессию в семье. Президент знает реальные проблемы нашего государства. Он говорит, что нужно поднимать духовную просвещенность детей, взрослых. Я тоже так думаю, что благополучие зависит от того, насколько наше общество будет развито духовно в плане общественных нравственных и культурных ценностей. Это всё закладывается в семье. Самый главный инструмент, который может управлять общественным сознанием, это семья, в которой закладываются очень многие культурные ценности", - сказала эксперт.
Она добавила, что освещение проблемы семейно-бытового насилия необходимо, чтобы поднять осведомлённость населения об этой теме и содействовать её решению. Это большая социальная проблема, требующая комплексного подхода для её решения. Последние три года предотвращение и профилактика домашнего насилия является актуальной повесткой семейно-демографической политики страны. Решать проблему на уровне социально-значимых государственных задач необходимо путём совершенствования законодательства, проведения эффективных профилактических мер, создания атмосферы нулевой терпимости и общественного порицания.
На курултае президент большое внимание уделил духовному здоровью подрастающего поколения. Акцент был сделан на укреплении национальной идентичности и культивировании традиционных семейных ценностей.
"По результатам исследования выяснилось, что основной причиной семейно-бытового насилия является социально-экономический фактор - низкий уровень доходов, нетрудоустроенность, отсутствие собственного жилья, инфляция, закредитованность. При этом, государство оказывает огромную поддержку для любого слоя населения: для одиноких матерей, людей с особенными потребностями. Необходимо проводить большую информированную работу среди населения о государственных программах. Особое внимание нужно уделять повышению качества образования на всех уровнях. Образованная нация – это фундамент государства", - добавила Ашимова.
Одна из поправок в закон о бытовом насилии – криминализация семейно-бытового насилия.
"Не всегда семейно-бытовое насилие криминализируется. Оно в основном остаётся на административном уровне. Его нужно криминализировать, переводить в уголовно-наказуемую статью. Если факты есть, то это уже срок", - сказала Ашимова.
При этом она отметила, что впереди – большая работа.
"В 2020 году в связи с пандемией рост обращений по факту семейно-бытового насилия был высоким. Сейчас мы наблюдаем снижение обращений по факту семейно-бытового насилия. Сейчас из-за того, что криминализируем семейно-бытовое насилие, фактов семейно-бытового насилия станет меньше. Жертвы будут меньше обращаться, зная, какие последствия могут быть у членов их семьи. В большинстве случаев мужчина-абьюзер является кормильцем, имеет экономическое и физическое превосходство. Поэтому это очень большая работа, которую нужно начинать в семье, прививая правильные ценности", - заявила Ашимова.
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