Агломерациями станут три мегаполиса и несколько областных центров в Казахстане

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Парламент принял законопроект об агломерациях. В качестве агломераций в Казахстане определят три самых многонаселенных города и несколько других областных центров, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

По его словам, основными критериями определения агломераций признаются: административный статус центрального города, демографическая емкость, логистический и экономический потенциалы.

"В настоящее время в агломерациях страны имеются определённый дисбаланс в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами. Основным фактором, способствующим возникновению дисбаланса, является неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий. Так, за последние 10 лет население города Астаны увеличилось на 59%, Алматы — на 37%, Шымкента — на 67%", — рассказал министр.

Кроме того, значительно выросли территории городов. К примеру, территория Астаны с момента становления столицей выросла в три раза, территория города Алматы за последние десять лет выросла в 2,5 раза, а территория Шымкента увеличилась в 3,5 раза.