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inbusiness.kz Сегодня, 11:48
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Сегодня, 11:48
410
Фото: inbusiness.kz

Агломерациями станут три мегаполиса и несколько областных центров в Казахстане

Парламент принял законопроект об агломерациях. В качестве агломераций в Казахстане определят три самых многонаселенных города и несколько других областных центров, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров. 

По его словам, основными критериями определения агломераций признаются: административный статус центрального города, демографическая емкость, логистический и экономический потенциалы.

"В настоящее время в агломерациях страны имеются определённый дисбаланс в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами. Основным фактором, способствующим возникновению дисбаланса, является неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий. Так, за последние 10 лет население города Астаны увеличилось на 59%, Алматы — на 37%, Шымкента — на 67%", — рассказал министр. 

Кроме того, значительно выросли территории городов. К примеру, территория Астаны с момента становления столицей выросла в три раза, территория города Алматы за последние десять лет выросла в 2,5 раза, а территория Шымкента увеличилась в 3,5 раза.

"В крупных городах рост численности населения и территории вызывают ряд проблем. Это увеличение нагрузок на все виды инфраструктуры, строительство на окраинах города без привязки, отсутствие или неправильная реализация проектов детальной планировки, отсутствие удобной транспортной системы, дефицит инфраструктурных, социальных, промышленных и других объектов", — отметил Куантыров.  

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#законопроект #Парламент РК #агломерации
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:48
410
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