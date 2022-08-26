76 миллионов тенге получили казахстанские школьники-призёры международных олимпиад

Фото: Минпросвещения

Солидные денежные премии за призовые места в международных предметных олимпиадах получили 27 казахстанских школьников. Общая сумма вознаграждения превысила 76 миллионов тенге. Сертификаты и гранты на обучение в казахстанских вузах победителям престижных международных олимпиад сегодня вручил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на аккаунт министра в сети Fasebook.

В этом году школьниками завоёвано рекордное количество медалей за всю историю участия казахстанцев в международных предметных олимпиадах. В копилке национальной сборной три золотые, 15 серебряных и девять бронзовых медалей.

"Школьники, завоевавшие золотую медаль, получили денежное вознаграждение в размере 1500 МРП за серебряную медаль – 1000 МРП, за бронзовую - 500 МРП. Единовременное вознаграждение также получили педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям. Кроме того, победители международных олимпиад автоматически получают гранты для поступления в казахстанские вузы", - отметил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что денежные призы школьники получат впервые. Также денежное поощрение получили педагоги-наставники, подготовившие призёров.