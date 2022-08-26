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  • 76 миллионов тенге получили казахстанские школьники-призёры международных олимпиад
Минпросвещения Сегодня, 14:23
69
Фото: Минпросвещения

76 миллионов тенге получили казахстанские школьники-призёры международных олимпиад

Солидные денежные премии за призовые места в международных предметных олимпиадах получили 27 казахстанских школьников.  Общая сумма вознаграждения превысила 76 миллионов тенге. Сертификаты и гранты на обучение в казахстанских вузах победителям престижных международных олимпиад сегодня вручил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на аккаунт министра в сети Fasebook.

В этом году школьниками завоёвано рекордное количество медалей за всю историю участия казахстанцев в международных предметных олимпиадах. В копилке национальной сборной три золотые, 15 серебряных и девять бронзовых медалей.

"Школьники, завоевавшие золотую медаль, получили денежное вознаграждение в размере 1500 МРП за серебряную медаль – 1000 МРП, за бронзовую - 500 МРП. Единовременное вознаграждение также получили педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям. Кроме того, победители международных олимпиад автоматически получают гранты для поступления в казахстанские вузы", - отметил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что денежные призы школьники получат впервые. Также денежное поощрение получили педагоги-наставники, подготовившие призёров.

"И по количеству золотых, серебряных, бронзовых медалей, и в целом по баллам, вы установили новый рекорд. Это очень важное достижение для всей нашей страны, и это ваша большая заслуга. Ваши труд, ответственность, усидчивость, долгие годы кропотливой работы заслуживают поощрений. Мы очень гордимся вами. Благодаря поддержке президента Касым-Жомарта Токаева, мы будем проводить работу по поддержке талантливых детей и далее. Перечень международных престижных олимпиад, в который сейчас входят семь, пополнится еще семью олимпиадами в следующем году", - отметил министр просвещения.

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#школьники #междунадные соревнования #Министерство просвещения #деньги
Сегодня, 14:23
69
Журналист

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