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70 школ построят на деньги коррупционеров в Казахстане. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году на деньги коррупционеров будет построено более 70 школ. Документы для этого уже имеются, список у нас уже есть. На днях он будет поддержан, и начнётся финансирование строительства школ. Охват почти всех 20 регионов", - сказал глава ведомства.

Гани Бейсембаев подчеркнул, что предусматривается не только возведение новых школ, но и ремонт действующих.

На специальном счёте Минфина находятся 120 миллиардов тенге, конфискованных у коррупционеров.