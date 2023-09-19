65 новых школ откроется в Казахстане до 2026 года
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Министр просвещения Гани Бейсембаев и аким города Астаны Женис Касымбек обсудили вопросы развития инфраструктуры образования столицы, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в минпросвещения, для решения вопроса трехсменных школ уже в этом году в столице началось строительство 11 школ, в том числе 10 школ на 13 600 ученических мест при поддержке Министерства просвещения. Всего, по информации ведомства, с 2023 по 2026 годы планируется ввести в эксплуатацию 65 школ на 177 тысяч ученических мест в две смены.
"Наша задача – обеспечить всестороннее развитие подрастающего поколения в безопасных и комфортных условиях. Министерство со своей стороны готово поддержать акимат Астаны в решении ключевых вопросов. Наряду с развитием инфраструктуры образования особое внимание уделяется обеспечению качества обучения и воспитания, а также высококвалифицированными кадрами", – сказал Гани Бейсембаев.
Всего по столице функционирует 171 школа, в них учатся более 260 тысяч детей.
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