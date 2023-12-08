6,3 млрд тенге бюджетных средств потратили из-за лжетеррористов за три года в Алматы

Ущерб, причинённый лжетеррористами обществу и государству, составил более 6,3 миллиарда тенге в Алматы за три года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщил прокурор Алматы Серик Карипбеков, за последние три года зарегистрировано около 400 преступлений по статье 273 Уголовного кодекса РК (ложное сообщение об акте терроризма).

"Принято решение применять технологичные методы фильтрации входящих звонков в государственные учреждения. Антифрод система оператора в режиме реального времени обнаружила, что сигналы идут из разных стран мира и не позволила поступить вызовам на телефоны школ", - сказал он.

Отмечается, что с помощью данной технологии удалось предотвратить шесть фактов лжетерроризма в школах.