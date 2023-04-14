50 млрд тенге выделят из Нацфонда на строительство магистрального водовода "Астрахань — Мангышлак"

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ТОО "Магистральный Водовод", принадлежащее АО "КазТрансОйл", получит антикризисные средства в размере 50 миллиардов тенге из Национального фонда. Они будут выданы в виде облигационного займа от АО НК "КазМунайГаз" и будут направлены на реализацию инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение магистрального водовода "Астрахань — Мангышлак" 1 очередь", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нефтегазовый совет Казахстана.

В этой связи в соответствии с решением совета директоров АО "КазТрансОйл" от 3 апреля 2023 года ТОО "Магистральный Водовод" осуществит выпуск 50 миллионов облигаций на общую сумму 50 миллиардов тенге. В свою очередь АО НК "КазМунайГаз" для предоставления антикризисных средств ТОО "Магистральный Водовод" в виде облигационного займа привлечёт аналогичный облигационный заём от АО "Самрук-Қазына".

Напомним, решением Госкомиссии по вопросам модернизации экономики на реализацию проекта из Национального фонда Республики Казахстан АО "Самрук-Қазына" выделены антикризисные средства в размере 70 миллиардов тенге.

АО "Самрук-Қазына" планирует в 2023 году предоставить данные средства КМГ в виде двух облигационных займов на сумму 50 миллиардов тенге и 20 миллиардов тенге. Полученные антикризисные средства АО НК "КазМунайГаз" предоставит ТОО "Магистральный Водовод" в виде аналогичных облигационных займов. Кроме антикризисных средств из Национального фонда, для финансирования проекта в ноябре 2022 года был привлечён заем АО "Народный Банк Казахстана". Общая стоимость проекта составляет 112,9 миллиарда тенге.