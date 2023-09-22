4 человека погибли из-за аварии на трассе Уральск – Кирсанова

В Зпадно-Казахстанской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результпте которого четыре человека погибли, ещё один находится в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Как пишет "Мой город", 22 сентября около 12:00 на трассе Уральск — Кирсанова, недалеко от посёлка Спартак, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два легковых автомобиля - ВАЗ-21012 и Lada Granta.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО сообщили, что в результате аварии погибли оба водителя и два пассажира Lada Granta. Ещё один пострадавший госпитализирован в больницу.

По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, тела погибших извлекали спасатели с помощью специальных средств. На месте работали семь сотрудников ведомства.

Обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранительные органы.