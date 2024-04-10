300 военнослужащих прибудут для борьбы с паводками в Атырау
Сегодня, 09:35
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Сегодня, 09:35Сегодня, 09:35
99Фото: gov.kz
Военные примут участие в строительстве Берегоукрепительных сооружений в городе Атырау, Махамбетском районе и городе Кульсары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Атырауской области.
"На сегодняшний день в Кульсары с паводками борются в общей сложности 563 военнослужащих, включая личный состав войсковой части 25744 Западного регионального командования, и бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.
В Махамбетском районе работают 62 бойца, в селе Карабау-50.