300 военнослужащих прибудут для борьбы с паводками в Атырау

Военные примут участие в строительстве Берегоукрепительных сооружений в городе Атырау, Махамбетском районе и городе Кульсары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Атырауской области.

"На сегодняшний день в Кульсары с паводками борются в общей сложности 563 военнослужащих, включая личный состав войсковой части 25744 Западного регионального командования, и бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.

В Махамбетском районе работают 62 бойца, в селе Карабау-50.