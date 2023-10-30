2,8 млн тенге похитили с депозита пенсионерки в Костанайской области

66-летняя пенсионерка осталась без накоплений в Костанайской области. С депозита у неё пропали 2,8 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Женщина обнаружила пропажу, когда обратилась в ЦОН, и сразу же написала заявление в полицию.

Выяснилось, что пенсионерка решила поменять фильтры очистки воды в квартире. Двое молодых людей, занимавшихся этими работами, несколько раз приходили к ней домой и видели, что женщина живёт одна.

В один из дней мастер предложил ей установить приложение банка на свой телефон для проведения оплаты. Пенсионерка доверилась и передала парню своё удостоверение личности. По документу молодой человек прошёл верификацию и перевёл деньги с депозита на счёта своих знакомых.

Стражи порядка установили 28-летнего жителя Фёдоровского района. К тому времени он успел потратить похищенные деньги, купив дорогие вещи и телефон.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за мошеннические действия.

Начато досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 190 УК РК.