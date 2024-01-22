25 новых школ планируют построить в 2024 году в Астане

До 2028 года в Астане планируют построить 80 новых школ на 200 тысяч ученических мест. Это полностью решит вопрос дефицита ученических мест и разгрузит переуплотненные школы. Об этом сообщил глава столичного Управления образования Касымхан Сенгазыев, передаёт BaigeNews.kz.

По информации главы управления образования, в 2024 году запланировано строительство 25 учреждений среднего образования, всего же до 2028 года – 80 школ на 200 тысяч ученических мест.

"Строительство данных школ полностью решит вопрос 8 школ с трехсменным обучением и 16 переуплотненных школ города. Принятые меры позволят полностью решить проблему дефицита ученических мест до 2035 года", - сообщил Касымхан Сенгазыев.

В 2023 году в Астане открыли и ввели в эксплуатацию 11 школ. Они позволили решить проблему с трехсменным обучением в 3 образовательных учреждениях.