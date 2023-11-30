17 лицензий на Олимпиаду в Париже завоевали казахстанские спортсмены

17 лицензий для участия в летних Олимпийских играх в Париже завоевали казахстанские спортсмены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

На расширенной коллегии министерства туризма и спорта Казахстана глава профильного ведомства Ермек Маржикпаев отметил, что за аналогичный промежуток перед Токио в копилке сборной было уже 27 лицензий. Он связал это со слабой подготовкой атлетов в регионах и непродуманными тренировочными планами.

Ермек Маржикпаев поручил федерациям усиленно работать над получением новых путёвок, так как впереди казахстанских спортсменов ждёт ещё около 90 лицензионных соревнований.

"Планируется завоевать не менее 100 лицензий, но самое главное, чтобы наши спортсмены принесли нам медали. В этой связи министр поручил укомплектовать вероятных претендентов на завоевание наград врачами, массажистами и узкопрофильными специалистами. Тем самым обеспечив лидеров всем необходимым, чтобы к старту Олимпийских игр они находились в лучшей своей форме", — рассказал заместитель руководителя комитета по делам спорта и физической культуры министерства туризма и спорта РК Азамат Имашев.

На заседании обсудили не только ход подготовки спортсменов национальных сборных к лицензионным соревнованиям и к летним Олимпийским играм в Париже в 2024 году, но и актуальные вопросы развития спортивной медицины в Казахстане, антидопинговую программу в спорте, формирование спортивного резерва и систему подготовки спортсменов высокого класса.

Были определены основные задачи развития отрасли, рассказали в пресс-службе министерства туризма и спорта.

Ермек Маржикпаев назвал в качестве причин ухудшения результатов национальных сборных отсутствие конкуренции и преемственности поколения. Также существуют проблемы по подготовке молодых спортсменов в разрезе регионов. В аутсайдерах Северо-Казахстанская область — 23,9% (95 спортсменов по 11 видам), Атырауская область — 26,1% (59 человек по 12 видам), Актюбинская область — 28,3% (73 человек по 13 видам).

В настоящее время в стране насчитывается 180 видов спорта. Только 59 из них признаны Международным олимпийским комитетом. Из них 46-летние Олимпийские игры, 13-зимние Олимпийские игры, 67-неолимпийские, 11-национальные, 17-сурдлимпийские, 18-паралимпийские, 8-не паралимпийские.