160 тысяч долларов пытался провезти пассажир через аэропорт Астаны
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Денежные средства в количестве около 160 000 долларов США обнаружили у пассажира сотрудники международного аэропорта Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
"Сотрудниками подразделения досмотра службы авиационной безопасности международного аэропорта Астаны в ходе производства предполетного досмотра в багаже у пассажира были выявлены денежные средства в количестве около 160 000 долларов США.
Данный пассажир вместе с денежными средствами был передан сотрудникам соответствующих органов", - говорится в сообщении.
В аэропорту напомнили, что в соответствии с Указом Президента РК О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан от 14 марта 2022 года, запрещается вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США.