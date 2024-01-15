160 тысяч долларов пытался провезти пассажир через аэропорт Астаны

Денежные средства в количестве около 160 000 долларов США обнаружили у пассажира сотрудники международного аэропорта Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Сотрудниками подразделения досмотра службы авиационной безопасности международного аэропорта Астаны в ходе производства предполетного досмотра в багаже у пассажира были выявлены денежные средства в количестве около 160 000 долларов США.

Данный пассажир вместе с денежными средствами был передан сотрудникам соответствующих органов", - говорится в сообщении.