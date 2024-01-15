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160 тысяч долларов пытался провезти пассажир через аэропорт Астаны

Сегодня, 12:26
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Baigenews.kz Сегодня, 12:26
Сегодня, 12:26
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Фото: Baigenews.kz

Денежные средства в количестве около 160 000 долларов США обнаружили у пассажира сотрудники международного аэропорта Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Сотрудниками подразделения досмотра службы авиационной безопасности международного аэропорта Астаны в ходе производства предполетного досмотра в багаже у пассажира были выявлены денежные средства в количестве около 160 000 долларов США.

Данный пассажир вместе с денежными средствами был передан сотрудникам соответствующих органов", - говорится в сообщении.

В аэропорту напомнили, что в соответствии с Указом Президента РК О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан от 14 марта 2022 года, запрещается вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США.

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