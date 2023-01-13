16% девочек беременели хотя бы раз - МИОР обеспокоен подростковой беременностью в Казахстане

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В министерстве информации и общественного развития опубликовали проект Концепции государственной молодежной политики на 2023-2027 годы. Там подробно описаны запросы современных молодых казахстанцев. В том числе описываются и острые проблемы, к которым ведомство отнесло подростковую беременность, передает BaigeNews.kz.

"Подростковая беременность сопровождается высокой вероятностью осложнений. Наряду с рисками репродуктивного здоровья данное явление также сопряжено с негативными психологическими и социальными последствиями. По данным социологического исследования МЗ РК при поддержке ЮНФПА (2018 года), 16,7% девушек-подростков 15-19 лет были единожды беременны. У большинства девушек (62%) беременность завершилась родами. Беременность была прервана через искусственные аборты у 22% респонденток, самопроизвольные выкидыши произошли у 16% респонденток", - говорится в документе МИОР.

Согласно информации ведомства, доля молодежи 15–19 лет с опытом половой жизни представляет 29,4% от представленной возрастной группы.

20% молодых людей, в независимости от социально-демографических параметров, подвергают себя риску заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП) по причине наличия более одного партнера и не использования барьерных средств защиты. Из сексуально активных молодых людей 15–19 лет 14,8% отметили наличие хотя бы одного из симптомов ИППП в течение последних 12 месяцев, из них большинство (62,6%) не обращались за врачебной поддержкой в лечебные учреждения.