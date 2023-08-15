15 новых школ не успеют сдать к началу учебного года в Казахстане

В Казахстане имеются риски несвоевременного ввода 15 школ к началу учебного года. Об этом сказал премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства во вторник.

"К 1 сентября в республике откроют двери 52 новые школы на 65,6 тыс. мест, а до конца года – еще 102 школы на 66,4 тыс. мест. Это решит проблему 12 аварийных и 29 трехсменных школ. Кроме того, в целях создания комфортной среды в 260 школах проводится капитальный ремонт", - отметил министр просвещения Гани Бейсембаев.

В свою очередь, премьер-министр отметил, что до начала учебного года планируется открыть 52 новые школы, чего ждут тысячи учеников. В то же время имеются риски несвоевременного ввода 15 школ.

"Большая часть таких рисковых объектов находится в Туркестанской области и столице. Надо активизировать работу в этом направлении и обеспечить ввод новых объектов", – указал Алихан Смаилов.

По его словам, в 180 школах завершается капитальный ремонт, но и здесь имеются риски несвоевременного окончания работ. Только в Акмолинской области таких школ порядка 7, еще по 2 в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.