15 млрд тенге потратят на ремонт всех котлоагрегатов Экибастузской ТЭЦ

Фото: КазТАГ

В январе этого года ТОО "Экибастузтеплоэнерго" на безвозмездной основе передало в государственную коммунальную собственность тепловые сети протяженностью 342,3 километра, а также оборудование водогрейной котельной Экибастузской ТЭЦ это 5 водогрейных котлоагрегатов и 7 сетевых насосов с прилегающими трубопроводами, передает BaigeNews.kz.

Как сообщили BaigeNews.kz в самой ТЭЦ, с начала года был проведен текущий ремонт с заменой свыше 40 километров тепловых сетей. При этом до начала отопительного сезона планируется довести этот показатель до 50 километров. Всего на их ремонт выделено более 5,1 миллиарда тенге, из которых из государственного бюджета 2,1 миллиарда и свыше 3 миллиардов выделено собственниками ТОО ЭТЭ – компанией АО "ЦАЭК".

Также в ТЭЦ сообщили, что в конце апреля в Экибастузе были проведены гидравлические испытания системы теплоснабжения высоким давлением. По итогам этих испытаний на сетях теплоснабжения было выявлено 269 повреждений, сейчас их все устранили.

Кроме этого, с мая месяца на ТЭЦ начали реконструкцию четырех магистральных трубопроводов теплоснабжения, протяженностью 5,4 километра, диаметров от 600 до 1000 мм. Для этого с резерва правительства выделено 9 миллиардов тенге.

Также завершены демонтажные работы, ведется подготовка траншей к укладке, и монтажу новых магистральных трубопроводов. На это у подрядчиков есть весь необходимый материал и оборудование, - заверили в компании.

Кроме того на ТЭЦ запланирован ремонт всех котлоагрегатов на это потратят 15 миллиардов тенге, а именно 7,5 миллиарда из госбюджета и 7,5 миллиардов из средств акционеров ТОО ЭТЭ в лице АО "ЦАЭК". Из 10 котлоагрегатов 8 подлежат капитальному ремонту и 2 текущему. Завершен ремонт на котлоагрегатах №7, 9. Ведется ремонт котлоагрегатов №6, 11, 12, 13, 14, 15.

Как отметили в ТЭЦ, основная часть ремонтной кампании должна быть завершена до начала нового отопительного периода. На данный момент работы ведутся в соответствии с ранее запланированным графиком, отметили в ТЭЦ.

Помимо этого было отмечено, что возникают и трудности.Так, из-за несанкционированных попыток граждан самовольно подключить участки тепловых сетей выведенных в ремонт, как это было в мае месяце. Тогда на ремонтируемом участке житель открыл вентиль из-за чего из заполненной магистрали поток высвободившейся воды затопил траншеи, где ведутся ремонтные работы. Все это усложняет работы.