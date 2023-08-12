100 юрт установили в Павлодарской области в честь 165-летия Машхур Жусупа

165-летие Машхур Жусупа отметили в Павлодарской области. В Баянаульском районе — на родине великого поэта, историка, этнографа — возвели этноаул из более 100 юрт. Юрточный городок раскинулся в урочище Ескельды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Фото: Валерий Бугаев

Народные гуляния начались после прочтения молитвы в мавзолейном комплексе Машхур Жусупа Копеева, который был построен в 2006 году. В праздновании приняли участие аким области Асаин Байханов, председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, представители интеллигенции и научная общественность региона.

Фото: Валерий Бугаев

Юбилей казахского мыслителя был отмечен особым вниманием Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Поздравительное письмо главы государства зачитал и поздравил жителей региона со знаменательной датой Ерлан Кошанов.

Фото: Валерий Бугаев

Для гостей праздника были организованы айтыс, соревнования по национальным видам спорта"Көкпар", "Бәйге", праздничная торговля ремесленников. Всего праздник собрал более 20 тысяч человек.

Фото: Валерий Бугаев

Фото: Валерий Бугаев



Машхур Жусуп Копеев — поэт, писатель, философ и знаток казахского фольклора, который родился в Баянаульском районе в 1858 году. В 1870 учился в Бухарском медресе.

Фото: Валерий Бугаев

С 1875 года работал учителем в ауле и активно занимался публицистической деятельностью. Хорошее знание арабского и персидского языков позволило ему глубоко изучить поэзию Востока. В 1887-1890 годы побывал в Самарканде, Бухаре, Ташкенте, Туркестане с целью ознакомиться с жизнью и культурой народов Средней Азии. Машхур Жусуп собрал и опубликовал множество образцов устного народного творчества казахов.