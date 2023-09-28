  • 29 Сентября, 02:19
  • BAIGENEWS

Взрыв в жилом доме Стамбула: есть погибший и раненые

Вчера, 20:02
АВТОР
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ru.apa.az Вчера, 20:02
Вчера, 20:02
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Фото: ru.apa.az

В жилом доме в районе Ширинэвляр в Стамбуле произошёл взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство АПА.

Как пишут турецкие СМИ, в результате происшествия взрыва погиб один человек, четверо получили ранения.

В качестве причины взрыва указывается утечка газа.

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