Взрыв в жилом доме Стамбула: есть погибший и раненые

В жилом доме в районе Ширинэвляр в Стамбуле произошёл взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство АПА.

Как пишут турецкие СМИ, в результате происшествия взрыва погиб один человек, четверо получили ранения.

В качестве причины взрыва указывается утечка газа.