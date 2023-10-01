Взрыв прогремел в Анкаре: власти заявили о теракте

Двое террористов устроили взрыв у ворот Главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре. Об этом сообщил в соцсетях министр внутренних дел Турции Али Йерликая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.

По его словам, инцидент имел место около 9:30 по местному времени.

Двое сотрудников полиции получили легкие ранения, сообщил глава ведомства.

"Около 09:30 двое террористов, подъехавших на легком коммерческом автомобиле к въездным воротам Главного управления безопасности МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, другой террорист был нейтрализован. В результате открытого огня двое наших полицейских получили легкие ранения. Желаю скорейшего выздоровления нашим героям", — написал Йерликая.

Он подчеркнул, что турецкие силы безопасности продолжат бескомпромиссную борьбу с терроризмом.