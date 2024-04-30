Выстроен понятный механизм в сфере возврата активов - политолог

40 миллиардов тенге незаконных активов вернули государству. О работе комиссии высказался политолог Марат Башимов, передаёт BaigeNews.kz.

Очередное заседание комиссии по возврату активов состоялось 29 апреля.

"Как и указывал премьер Олжас Бектанов, заседания теперь проводятся системно, регулярно. Маховик работы усиливается, и механизм однозначно заработал. Комиссией одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретённых активов на общую сумму свыше 40 миллиардов тенге, из которых более 38 миллиардов составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью два миллиарда тенге. Возвращённые средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков", - отметил эксперт.

Кроме того, одобрено подписание инвестиционных соглашений на сумму семь миллиардов тенге, в рамках которых лицами, попавшими под действие Закона РК "О возврате государству незаконно приобретённых активов", будут построены два инфраструктурных объекта в Астане и Шымкенте. Реализация этих проектов позволит создать рабочие места и обеспечит дополнительный приток налоговых поступлений.

Ранее был одобрен ряд соглашений о возврате незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 85 миллиардов тенге. Среди них жилые и административные здания в Казахстане и за рубежом, денежные средства, доли в компаниях, дорогостоящие ювелирные изделия, более 10 тысяч гектаров земли.

"Новые законодательные механизмы возврата активов дают возможность выстроить эффективную работу в этой сфере. Основная задача Закона "О возврате государству незаконно приобретённых активов" - это всё то, что связанно с поиском, подтверждением происхождения, наложением обеспечительных мер, принятием мер по обеспечению сохранности, управлению, реализации и возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов. Комитет по возврату активов при Генпрокуратуре, который работает всего 6 месяцев, показывает налаживаемую эффективную работу, собирает всю доступную информацию и при "разумных сомнениях", подозрениях направляет её в комиссию, возглавляемую премьером, где её членами обсуждаются материалы по внесению в реестр для проверки или нет", - сообщил политолог.

Те, кто попадают в реестр должны предоставить декларацию о законности происхождения активов. Если этого нет, то материалы направляются в гражданский суд для принудительного изъятия. Этот механизм взят из Конвенций Совета Европы по противодействию и очень прост – докажи законность, не доказал происхождение – конфискуется в пользу государства.

"Это справедливо и эффективно. Комитет стал применять системные международные практики, работа с офшорными зонами, транзакциями, банковскими счетами, отслеживание активов, их конфискация, замораживание активов, обмен информацией между специальными органами в борьбе с организованной преступностью и теневой экономикой. Накапливается база данных. Комитет использует актуальные стратегии возврата активов, реализуется концепция параллельных финансовых расследований "Следуй за деньгами". Важно образование специального государственного фонда для аккумулирования возвращённых активов и финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана", - отметил Башимов.

Он убеждён, что сейчас выстроен понятный механизм работы в сфере возврата активов.