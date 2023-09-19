"Вы жаловались на журналистов?": министры высказались об изменениях в формате заседаний правительства

Журналисты поинтересовались у министров о том, кто пожаловался на них, и по каким причинам теперь они не могут задавать свои вопросы в кулуарах правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Заседание правительства Казахстана было проведено в смешанном формате во второй раз. Теперь министры выступают с докладом по повестке дня, а после заседания выходят на пресс-конференцию к журналистам. Раньше представители СМИ задавали свои вопросы в кулуарах и большинство из них считает, что своим нововведением правительство "скрыло" министров от прессы. Журналисты поинтересовались, почему изменён формат, так же они предлоложили, что кто-то "пожаловался" на представителей СМИ.

К примеру, министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в ответ заявил, что не мог пожаловаться так как до последнего времени не был министром, (был назначен 4 сентября – прим.авт.).

"Вы можете задавать практически любые вопросы.Я считаю, что это просто более цивилизованный формат взаимодействия с журналистами. Мне кажется, у вас есть возможность, и у меня есть возможность отвечать на вопросы вам в каком-то порядке и уделить этому достаточное количество времени. Я считаю, что это наоборот, более положительное изменение, чем отрицателльное", - отметил он.

Аналогичный вопрос был адресован министру национальной экономики Алибеку Куантырову.