Заседания правительства станут проводить по-новому в Казахстане
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В Казахстане изменят порядок проведения заседаний правительства. Теперь оно будет проходить в смешанном формате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
Сообщается, что теперь , заседания правительства будут проходить в смешанном формате. Очно присутствовать будут министры, выступающие с докладом по повестке дня. После заседания они будут выходить на пресс-конференцию, на которой журналисты могут задать интересующие их вопросы. Заседания также будут транслироваться в режиме онлайн в социальных сетях и на официальном сайте правительства РК
Отмечается, что каждый министр будет проводить брифинги у себя на площадках по отдельному графику и отвечать на вопросы средств массовой информации.
Также сообщается, что формат изменили в целях повышения оперативности и эффективности работы министров, а также в соответствии с указом о дебюрократизации, где указано расширять практику использования видеоконференцсвязи при организации совещаний онлайн-формате.
Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала это на своей странице в Facebook.
"Касательно порядка проведения заседания правительства в смешанном формате (докладчики - офлайн, остальные - онлайн). Министерство культуры и информации готово оказывать содействие и координировать работу по взаимодействию медиасообщества со всеми ведомствами Кабинета министров.
Также отмечу, что по наиболее актуальным вопросам соответствующей отрасли министры ежемесячно будут выходить на брифинги для журналистов. Уверена, что данный порядок позволит и дальше обеспечит доступ к информации для всех представителей СМИ", - написала она.
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