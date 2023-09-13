Заседания правительства станут проводить по-новому в Казахстане

В Казахстане изменят порядок проведения заседаний правительства. Теперь оно будет проходить в смешанном формате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Сообщается, что теперь , заседания правительства будут проходить в смешанном формате. Очно присутствовать будут министры, выступающие с докладом по повестке дня. После заседания они будут выходить на пресс-конференцию, на которой журналисты могут задать интересующие их вопросы. Заседания также будут транслироваться в режиме онлайн в социальных сетях и на официальном сайте правительства РК

Отмечается, что каждый министр будет проводить брифинги у себя на площадках по отдельному графику и отвечать на вопросы средств массовой информации.

Также сообщается, что формат изменили в целях повышения оперативности и эффективности работы министров, а также в соответствии с указом о дебюрократизации, где указано расширять практику использования видеоконференцсвязи при организации совещаний онлайн-формате.

Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала это на своей странице в Facebook.