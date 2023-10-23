Врачи рассказали о состоянии пострадавших после травли клопов в Актау

О состоянии отравившихся неизвестными парами детей рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Бибизада Дуйсенбаева на брифинге в Центре общественных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Бибизада Дуйсенбаева рассказала, что 21 октября с отравлением поступили семь человек, в том числе двое детей. Троих взрослых госпитализировали в Мангистаускую областную многопрофильную больницу и двоих детей в детскую больницу. В первый же день одного из пострадавших отпустили домой, его состояние было удовлетворительным.

По её словам, на сегодняшний день, все взрослые пострадавшие пациенты отпущены домой на амбулаторное лечение, состояние удовлетворительное. В детской больнице под наблюдением врачей находятся двое детей.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области рассказала и состоянии пострадавших детей.

"Двое детей были госпитализированы в областную детскую больницу. Девочка 2015 года рождения была в состоянии средней тяжести, в первый же день она была осмотрена и сейчас проходит наблюдение врачей в соматическом отделении. Мальчик 2017 года был госпитализирован в реанимацию для полного обследования и стабилизации состояния. Вчера состояние ребёнка оставалось ещё средней тяжести, сегодня утром ребёнку стало лучше, сейчас ребёнок уже сам кушает. Сегодня состояние нормализовалось. Его сегодня перевели из реанимации в общее отделение, - сказала она.

Напомним, трагический случай произошёл в доме №14 в 7 микрорайоне Актау: из-за травли клопов в соседней квартире погибли двое детей, ещё один ребёнок вместе с матерью находится в реанимации. Глава следственного управления департамента полиции Мангистауской области Нуралин Баржиков рассказал, что по факту гибели детей начато досудебное расследование.