Гибель детей после травли клопов: полиция Актау проводит расследование

Какой срок грозит владельцу квартиры, в которой проводилась травля клопов, в результате чего погибли дети, рассказал глава следственного управления департамента полиции Мангистауской области Нуралин Баржиков на брифинге в Центре общественных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Глава следственного управления департамента полиции Мангистауской области Нуралин Баржиков рассказал, что по факту гибели детей начато досудебное расследование по части 3 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее смерть двух и более лиц).

"Сейчас ведётся расследование. Назначен ряд экспертиз. После заключения экспертизы будет принято процессуальное решение. Статьей УК РК предусматривается срок от 5 до 10 лет лишения свободы", - сказал Нуралин Баржиков.

Также он отметил, что женщина, которая травила клопов, сама является матерью двух несовершеннолетних детей.

Напомним, трагический случай произошёл в доме №14 в 7 микрорайоне Актау: из-за травли клопов в соседней квартире погибли двое детей, ещё один ребёнок вместе с матерью находится в реанимации.