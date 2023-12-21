Сбитый детёныш косули умилил Казнет

Фура наехала на косулю в Кокшетау. Детёныша передали к егерю, у косули были повреждены задние лапы, передаёт BaigeNews.kz.

Об инциденте сообщила подписчица инстаграм аккаунта @astana_pokazhet.

"19 декабря на трассе Петропавловск-Кокшетау я увидела фуру на аварийках, притормозила, чтобы убедиться, нужна помощь или нет, но увидела недалеко от фуры детеныша косули. Как оказалось, ее сбил водитель фуры, он вызвал ГАИ и хотел как-то помочь косуле. Мы с ним ее осмотрели. У косули были повреждены задние лапы. При помощи других ребят загрузили в мою машину.



Далее я связалась с сотрудниками инспекции лесного хозяйства по Акмолинской области, они встретили меня в Кокшетау и забрали косулю где-то около 15:30 часов. Передали егерю. Егерь осмотрел. Оставил на содержание", - написала она.

Девушка отметила, что поинтересовалась состоянием косули. "Со слов егеря, её просто осмотрели, но ничего не сделали. Может быть просто ждут когда она умрет? Ведь ещё возможно спасти малыша", - добавила она.