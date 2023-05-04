Вернуть доплаты сотрудникам противочумных служб в Казахстане попросили в сенате

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Депутат сената парламента РК Акмарал Альназарова попросила пересмотреть размеры оплаты труда сотрудников противочумной службы, учитывая уровень биологических рисков в их работе. Этот запрос на имя премьер-министра Алихана Смаилова депутат озвучила сегодня на заседании верхней палаты, передаёт BaigeNews.kz.

Как заявила сенатор, поводом для депутатского запроса стало коллективное обращение руководителей областных филиалов противочумной службы страны по вопросам оплаты труда.

"Несмотря на повышение заработной платы сотрудникам противочумной службы, в данное время в оплате труда с медицинским и немедицинским образованием произошёл существенный разрыв более чем в два раза. При проведении лабораторных исследований, компетенции и должностные обязанности специалистов лаборатории не уступают в компетенциях специалистов с немедицинским образованием. В их число входят биологи, зоологи, биотехнологи, непосредственно работающие в разных блоках бактериологических лабораторий противочумной службы. В связи с чем, необходимо внести изменения в действующее постановление правительства 1193 в части увеличения поправочных коэффициентов к должностному окладу специалистам с высшим и средним немедицинским образованием", - сказала Акмарал Альназарова.

Депутат отметила, что с первого января 2023 года упразднены доплаты за обращение с патогенными биологическими агентами и за работу с возбудителями чумы специалистов противочумной службы.

"При этом не учтены доплаты за биологические риски при обработке обеззараживания полевого биологического материала, уходе за зараженными биопробными животными, за работу с сильнодействующими токсичными препаратами и работу в полевых условиях. В результате, доплатами в размере 50 процентов от должностного оклада за риски, связанные с профессиональной деятельностью, охвачено всего 23 процента сотрудников противочумной станции, что может повлечь отток подготовленных кадров", - считает она.

В этой связи сенатор попросила восстановить доплаты за особые условия труда для всех сотрудников и лиц вторичного контакта, подверженным биологическим рискам, и выделить средства из республиканского бюджета со второго полугодия 2023 года.