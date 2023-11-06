Вандалы похитили памятник с могилы сына известных артистов в Алматы

Полиция Алматы начала поиски расхитителей могил народных артистов СССР Азербайжана Мамбетова и Газизы Жубановой. Новость о пропаже бронзового памятника сыну великих деятелей искусства, который похоронен рядом с ними, сообщили родственники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Народные артисты СССР похоронены на Кенсайском кладбище вместе с их младшим сыном Аханом, которого не стало в три года. Всем троим установили бронзовые памятники, которые простояли долгие годы. Несколько лет назад они были похищены. Недавно на могиле произошло очередное ограбление. Злоумышленники украли памятник, установленный над захоронением их сына.

"В 2016 году памятники деду и бабушке кощунственно украли. Вся наша семья была ужасно расстроена, но мы хоть немного радовались, что не тронули памятник Аханчику в виде бронзового маленького жеребца, не вставшего на ноги. Тогда мы подумали, что эти ужасные воры побоялись Бога. Мы восстановили всё за свой счёт, не стали поднимать шум, но в этот раз мы не можем молчать", - написала в соцсетях родственница Карина Измайлова.

Вандалы вырвали памятник с корнем.

Расследованием случившегося занимается специальная следственно-оперативная группа. Уголовное дело взято на особый контроль МВД.

"В первую очередь, мы проверяем пункты приёма цветного металла. В Алматы уже 144 пункта проверены, на территории, прилегающей к Алматинской области, 15 пунктов проверено, есть кое-какие наработки", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

На территории Кенсайского кладбища с начала года совершено три подобных преступления. Все они были раскрыты, а скупщики краденого задержаны и привлечены к уголовной ответственности. В полиции предупреждают, что за скупку заведомо похищенного имущества грозит лишение свободы от трёх лет и выше.