В Жамбылской области отремонтируют около 800 км автодорог

В 2023 году на дорожную отрасль в Жамбылской области выделено 24,9 миллиардов тенге. Они будут направлены на строительство 5,5 километров дорог, реконструкцию 9,6 километров дорог, средний ремонт 794,4 километров автодорог, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сеть автомобильных дорог общего пользования области и улиц населённых пунктов в Жамбылской области на сегодняшний день составляет 10 тысяч километров.

В 2023 году на дорожную отрасль в регионе выделено 24,9 миллиардов тенге. Они будут направлены на строительство 5,5 километров дорог, реконструкцию 9,6 километров дорог, средний ремонт 794,4 километров автодорог областного, районного значения и улиц населённых пунктов. Всего планируется реализовать 500 проектов по ремонту автодорог.

На сегодняшний день проведены работы по обеспечению безопасности дорожного движения и зимнего содержания местных дорог и улиц населённых пунктов. Так, на 84 440 квадратных метрах проведён ямочный ремонт, на 95 квадратных метрах ликвидированы опухшие места на дорожном покрытии, установлены и заменены 3928 дорожных знаков, установлены придорожные ограждения и опознавательные столбы, размещены искусственные неровности, произведены работы по разметке проезжей части дороги.

В октябре дорожники ввели в эксплуатацию автодорогу "Хантау-Бурылбайтал" общей протяженностью 81 километр. В рамках реконструкции отрезок с 189 по 273 км доведён до параметров ІІ технической категории. В результате на всём протяжении между селами Хантау и Бурылбайтал (Мойынкумский район) уложено новое асфальтобетонное покрытие.

В целях улучшения инфраструктуры данной автомобильной дороги специалисты построили два моста, два путепровода и девять скотопрогонов. А для обеспечения комфорта всех участников движения на благоустроенных площадках отдыха уставлено современное светодиодное освещение и предусмотрено два санитарно-гигиенических узла (в районе населенного пункта Кияхты).

Кроме того, в прошлом месяце введена в эксплуатацию автомобильная дорога "Обход города Шу" общей протяжённостью 36 километров. Данный объект решает важную социальную задачу с выводом транзитного трафика из города.

На данном участке дорожники построили две транспортные развязки, два моста, пять путепроводов, установили санитарно-гигиенический узел и площадку отдыха.

В Таразе в целях объединения и соединения улиц жилых массивов "Бурыл А,Б,В" и "Барысхан" реализуются проекты по прокладке асфальтового покрытия.

Также реализуются проекты реконструкции с расширением проезжей части улиц Шостаковича, Санырак батыра и Мамбет батыра, для которых характерна высокая интенсивность движения.

Кроме того, ведутся работы по реконструкции и расширению проезжей части улиц с повышенной интенсивностью движения Шахтерская и Б. Момышулы в городе Картау Таласского района.