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177Фото: kaznu.kz
В собственность КазНУ вернули два земельных участка
Два участка земли вернули в собственность КазНУ имени аль-Фараби в Алматы. Об этом доложил президенту Казахстана ректор вуза Жансеит Туймебаев, передаёт BaigeNews.kz.
"По решению суда в собственность КазНУ возвращены два земельных участка", - говорится в сообщении Акорды.
Ранее департамент по управлению земельными ресурсами Алматы подал исковое заявление о признании недействительными постановления и договоров купли-продажи на землю к аппарату акима Алматы, управлению земельных отношений и компаниям Omirex, Atlas Development.
Специализированный межрайонный экономический суд Алматы иск удовлетворил в полном объёме.
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