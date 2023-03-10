В собственность КазНУ вернули два земельных участка

Фото: kaznu.kz

Два участка земли вернули в собственность КазНУ имени аль-Фараби в Алматы. Об этом доложил президенту Казахстана ректор вуза Жансеит Туймебаев, передаёт BaigeNews.kz.

"По решению суда в собственность КазНУ возвращены два земельных участка", - говорится в сообщении Акорды.

Ранее департамент по управлению земельными ресурсами Алматы подал исковое заявление о признании недействительными постановления и договоров купли-продажи на землю к аппарату акима Алматы, управлению земельных отношений и компаниям Omirex, Atlas Development.

Специализированный межрайонный экономический суд Алматы иск удовлетворил в полном объёме.