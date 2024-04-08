  • 8 Апреля, 15:18
  • BAIGENEWS

В Казахстане усилят контроль за питьевым водоснабжением - Минздрав

Сегодня, 15:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 15:05
Сегодня, 15:05
58
Фото: gov.kz

Минздрав Казахстана опровергает распространяемую информацию о заражении питьевой воды в зонах затопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

"В последние дни в мессенджерах и социальных сетях стали появляться фейковые сообщения в аудио и видеоформате об угрозе вспышек инфекционных заболеваний на затопленных территориях, недостаточном  контроле со стороны эпидемиологической службы.

В частности, распространяется ложная информация по случаям заражения питьевой воды кишечными инфекциями, что не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

В связи с паводковой ситуацией   работа санитарно-эпидемиологической службы переведена на усиленный режим.

"Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости стабильная, показатель регистрации инфекционной заболеваемости по нозологиям, специфичным для паводкового периода не превышает среднереспубликанский показатель прошлых лет (2022-2023 годы).

На всех объектах в целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением", - пояснили в Минздрав.

Самое читаемое

Наверх