В Казахстане усилят контроль за питьевым водоснабжением - Минздрав

Минздрав Казахстана опровергает распространяемую информацию о заражении питьевой воды в зонах затопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

"В последние дни в мессенджерах и социальных сетях стали появляться фейковые сообщения в аудио и видеоформате об угрозе вспышек инфекционных заболеваний на затопленных территориях, недостаточном контроле со стороны эпидемиологической службы.

В частности, распространяется ложная информация по случаям заражения питьевой воды кишечными инфекциями, что не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.