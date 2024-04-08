В Казахстане усилят контроль за питьевым водоснабжением - Минздрав
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Минздрав Казахстана опровергает распространяемую информацию о заражении питьевой воды в зонах затопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.
"В последние дни в мессенджерах и социальных сетях стали появляться фейковые сообщения в аудио и видеоформате об угрозе вспышек инфекционных заболеваний на затопленных территориях, недостаточном контроле со стороны эпидемиологической службы.
В частности, распространяется ложная информация по случаям заражения питьевой воды кишечными инфекциями, что не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.
В связи с паводковой ситуацией работа санитарно-эпидемиологической службы переведена на усиленный режим.
"Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости стабильная, показатель регистрации инфекционной заболеваемости по нозологиям, специфичным для паводкового периода не превышает среднереспубликанский показатель прошлых лет (2022-2023 годы).
На всех объектах в целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением", - пояснили в Минздрав.