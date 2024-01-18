В Казахстане резко выросли депозиты в тенге
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В Казахстане депозиты в инвалюте за год упали на 18%, тогда как депозиты в нацвалюте выросли на 26%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.
По данным ПКБ, на конец декабря 2023 года в депозитных организациях была размещена сумма, эквивалентная 8,1 трлн тенге, а годом ранее речь шла о 9,8 трлн.
"Годовое снижение отмечается впервые с 2019-го, следует из статистики Нацбанка РК. В объемах учтены средства физических и небанковских юридических лиц, и снижение депозитов в инвалюте отмечается в обоих случаях, на 9% и 25% соответственно.
Поскольку речь идет о суммах в иностранной валюте, динамика объемов может определяться и динамикой курса, но лишь частично. Так, средний курс тенге за декабрь год к году из ключевых валют значительно изменился только к рублю; к доллару, евро и юаню колебания не так велики", - отмечают аналитики.
Одной из причин аналитики называют переток депозитов в тенге.
"Депозиты в нацвалюте год к году сильно выросли: в целом на 26%, у физлиц на треть, у небанковских юрлиц – на 18%. В итоге совокупные объемы депозитов в любой валюте приблизились к 34,7 трлн тг (+12% г/г)", - говорится в сообщении.
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