В Казахстане резко выросли депозиты в тенге

В Казахстане депозиты в инвалюте за год упали на 18%, тогда как депозиты в нацвалюте выросли на 26%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

По данным ПКБ, на конец декабря 2023 года в депозитных организациях была размещена сумма, эквивалентная 8,1 трлн тенге, а годом ранее речь шла о 9,8 трлн.

"Годовое снижение отмечается впервые с 2019-го, следует из статистики Нацбанка РК. В объемах учтены средства физических и небанковских юридических лиц, и снижение депозитов в инвалюте отмечается в обоих случаях, на 9% и 25% соответственно. Поскольку речь идет о суммах в иностранной валюте, динамика объемов может определяться и динамикой курса, но лишь частично. Так, средний курс тенге за декабрь год к году из ключевых валют значительно изменился только к рублю; к доллару, евро и юаню колебания не так велики", - отмечают аналитики.

Одной из причин аналитики называют переток депозитов в тенге.