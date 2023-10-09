В Казахстане работает более 4 тысяч компаний с турецким капиталом
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Перспективы запуска новых инвестиционных проектов в различных отраслях экономики Казахстана обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и глава холдинга Eren Holding Ахмет Эрен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Как отметил глава правительства, сегодня в РК уже работает свыше 4 тыс. компаний с турецким капиталом. В частности, запущены проекты в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, инфраструктура, пищевая промышленность и фармацевтика.
"Уверен, что имеющаяся степень особого доверия между нашими странами и общее стремление к сотрудничеству позволят нам раскрыть новые перспективы", — сказал премьер-министр.
По словам Алихана Смаилова, в республике созданы все необходимые условия для инвесторов и действует современная институциональная среда. В частности, в рамках реализации проектов в приоритетных отраслях предусматриваются освобождение от таможенных пошлин, различные налоговые льготы, гарантии стабильности налогового законодательства и т.д.
В свою очередь Ахмет Эрен обозначил готовность холдинга изучить потенциальные проекты в РК для принятия соответствующих инвестиционных решений.
"Мы собираемся расширяться и рассматриваем новые возможности для инвестиций. Это могут быть такие сферы, как производство бумаги, энергетика, текстильная промышленность. Мы также готовы инвестировать в горно-металлургический комплекс. У нас есть технологии, которые позволяют добиваться высокого качества работ. В этой связи мы хотели бы совместно рассмотреть вопросы инвестиций", — сказал глава Eren Holding.
По итогам встречи достигнута договоренность проработать пул потенциальных инвестиционных проектов на территории Казахстана и поддерживать активный диалог по всем актуальным вопросам.
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