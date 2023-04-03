- Где в Алматы появятся новые пункты полиции 12:10 37
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 12:05 86
- Марат Ахметжанов переназначен главой МВД 11:59 109
- Утверждены ставки по депозитам на май 11:44 92
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 11:10 298
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 10:52 295
- Экс-глава поста "СЭЗ "Сары-Арка" осуждён за контрабанду криптовалютного оборудования 10:41 259
- Казахстанских работодателей обяжут трудоустраивать людей с инвалидностью 10:25 328
- Возобновлены прямые рейсы между Алматы и Самаркандом 10:03 342
- Преступная группа реализовывала угнанные машины из РФ 09:54 454
- Более 94 тысяч семей-получателей АСП вышли из состояния бедности 09:37 325
- Жителям шести городов Казахстана советуют сократить время прогулок 09:16 355
- Казахстанская гимнастка стала призёром Кубка мира 08:55 427
- Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане снижается 08:40 387
- Лже-террорист "заминировал" школу в Темиртау 08:19 528
- Власти Саудовской Аравии призвали паломников не привозить большие суммы наличных денег 07:55 460
- Книгу в обложке из человеческой кожи исследуют казахстанские ученые 07:23 699
- В Узбекистане чиновники совращали детдомовских девочек 06:18 1206
- Майк Тайсон помешал Елене Рыбакиной в финале турнира в Майами 05:29 1591
- Судоисполнитель потеряла работу из-за мата в адрес коллеги 04:00 521
- Сборная Казахстана по тяжелой атлетике стала первой на чемпионате мира 03:24 634
- Атырау накрыл смог и запах гари 02:51 430
- Умер известный композитор и обладатель "Оскара" Рюити Сакамото 01:43 438
- Казахстанская теннисистка стала абсолютной чемпионкой турнира в Турции 00:21 523
- Двух девушек сбили на пешеходном переходе в Актау 02.04.2023 448
- В Павлодаре для борьбы с комарами оцифруют Иртыш 02.04.2023 579
- Дочь американского миллиардера отреагировала на заявление Рыбакиной 02.04.2023 1522
- Тренажёр для людей после инсульта изобрели павлодарские школьники 02.04.2023 515
- 18-летнего талдыкорганца задержали с расфасованной по дозам "синтетикой" 02.04.2023 487
- Казахстан добровольно сократит добычу нефти 02.04.2023 422
- Тысячи португальцев вышли на митинг против жилищного кризиса 02.04.2023 505
- Анестезиологи из Израиля, Украины, Турции и России приехали в Алматы 02.04.2023 629
- Дождь, ветер, разливы рек: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение 02.04.2023 535
- Землетрясение силой в два балла ощутили жители Алматы 02.04.2023 546
- Информацию об аутизме активно публикуют в соцсетях казахстанские родители 02.04.2023 675
- Более 1500 морских львов в Чили умерли от птичьего гриппа 02.04.2023 520
- Снести два аварийных общежития попросили акима астанчане 02.04.2023 697
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 949
- Лебедь примёрз к водоёму в Костанайской области 02.04.2023 633
- Казахстан завоевал историческую медаль по спортивной гимнастике 02.04.2023 700
- Какие шампуни могут вызвать рак, рассказал онколог 02.04.2023 904
- Бибисара Ассаубаева по-прежнему лидирует на Гран-при в Индии 02.04.2023 1115
- 50 человек эвакуировали из-за пожара в Туркестанской области 02.04.2023 569
- Сколько времени жители Экибастуза будут без горячей воды, решил выяснить аким области 02.04.2023 627
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 2600
- Военно-морские силы Казахстана отмечают 30-летие 02.04.2023 667
- Гусиный перелёт: как сейчас выглядит уникальный памятник природы Казахстана 02.04.2023 2065
- Боксёр из Казахстана брутальным нокаутом выиграл бой за титул 02.04.2023 796
- 45 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 02.04.2023 604
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 4495
- 3D принтеры будут производить на базе казахстанского вуза 02.04.2023 616
- Сбывали поддельные доллары в ресторане, лото-клубе: фальшивомонетчиков судят в Костанае 02.04.2023 948
- Синоптики рассказали, каким будет апрель в Казахстане 02.04.2023 895
- Россия стала председателем Совета безопасности ООН 02.04.2023 871
- В Алматы в воскресенье снова обещают ухудшение качества воздуха 02.04.2023 758
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 1256
- Call-центр по вопросам статистики запустили в Казахстане 02.04.2023 704
- Гол капитана сборной Казахстана признали лучшим в УЕФА 02.04.2023 757
- Выпускника НИШ из Атырау пригласили в пять зарубежных вузов 02.04.2023 2140
- Елена Рыбакина проиграла в финале Miami Open, но установила рекорд 02.04.2023 1062
- Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних создадут в Казахстане 02.04.2023 930
- МВФ одобрил многомиллиардный кредит для Украины 02.04.2023 711
- Ветер снёс крыши зданий и трубу предприятия в Кызылординской области 02.04.2023 784
- Пранкеры выдали замуж Грету Тунберг 02.04.2023 784
- Трое туристов едва не погибли в горах Алматы 01.04.2023 704
- Учёные ищут способ продлить жизнь человека до 125 лет 01.04.2023 850
- Жители села в Костанайской области могут остаться без питьевой воды 01.04.2023 775
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 852
- Пьяного водителя на служебном грузовике "Казпочты" задержали под Кызылордой 01.04.2023 808
- Нурканат Серикбаев завоевал бронзу на Grand Slam в Турции 01.04.2023 700
- Ключ от кошелька с 62 биткойнами отправят на Луну 01.04.2023 663
- МАГАТЭ оценило прогресс Казахстана в развитии ядерной инфраструктуры 01.04.2023 819
- Заморозки и туман: в большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение 01.04.2023 731
- Полтора миллиарда тенге должны работникам казахстанские предприятия 01.04.2023 666
- Папу римского выписали из больницы 01.04.2023 765
- Легковушка столкнулась с большегрузом в Павлодаре. Погиб человек 01.04.2023 945
- Жестокий отстрел собак попал на видео в Жанаозене 01.04.2023 806
- Заехавший на набережную внедорожник перепугал павлодарцев 01.04.2023 712
- Собрана экспериментальная Lada с турбодвигателем 01.04.2023 775
- Музей под открытым небом: как развивается стрит-арт-искусство в Алматы 01.04.2023 1011
Сегодня, 11:44
93
93
Утверждены ставки по депозитам на май
Казахстанский фонд гарантирования депозитов сохранил предельные ставки вознаграждения на май 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.
Ставки были сохранены на уровне апрельских значений ввиду сложившейся конъюнктуры на депозитном рынке.
КФГД обращает внимание, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. В связи с чем банки в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных Фондом предельных ставок вознаграждения.
С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 11:10 257
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 10:52 292
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 949
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 2566
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 4395
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 1254
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 852
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 13765
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 1655
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1077
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 12094
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 924
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1412
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1124
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1373
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1182
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 1844
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1119
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 2874
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 6528
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1059
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 18843
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 996
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1156
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 1144
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3486
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 20816
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 5718
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1557
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 1041
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 1020
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 7262
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1427
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 14639
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1258
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1312
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1334
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 2848
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4344
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10298
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4527
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 2070
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1531
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2793
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 7918
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2207
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1700
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 17254
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1911
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 2143
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 2064
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5532
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1806
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1879
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1894
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1810
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 6539
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1874
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 2208
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 2090
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1950
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1969
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 2306
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 8923
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 2989
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 4422
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3796
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 9342
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 2251
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 2266
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 2175
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5651
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 2089
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 7883
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 4405
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2738
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 19673
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 5044
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 4572
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 3116
-
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 12:05 62
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 682
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 793
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 985
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 767
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 884
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1060
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1056
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 969
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 916
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1075
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1069
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1286
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1297
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1150
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1144
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1333
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2087
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1171
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1456
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1512
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1704
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1504
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2381
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2082
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1907
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1896
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2229
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2179
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1872
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2448
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2052
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 3503
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2507
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2351
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2372
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7288
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2523
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2617
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2610
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2978
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2530
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3337
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2913
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2914
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3488
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 3149
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2926
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3664
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3561
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3474
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3330
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 4122
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4417
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3926
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4841
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4627
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 4097
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4685
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4845
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 4117
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 5174
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 5037
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4926
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 5485
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 4375
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4716
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4824
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 5286
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 5236
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5789
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 5412
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 5106
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4739
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4873
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 5258
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5707
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5806
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5958
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5810