Утверждены ставки по депозитам на май

Казахстанский фонд гарантирования депозитов сохранил предельные ставки вознаграждения на май 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Ставки были сохранены на уровне апрельских значений ввиду сложившейся конъюнктуры на депозитном рынке.

КФГД обращает внимание, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. В связи с чем банки в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных Фондом предельных ставок вознаграждения.

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице: