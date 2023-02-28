"У застройщиков низкая экологическая культура" - эксперт о вырубке деревьев в Астане

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За последние пять лет на территории Астаны вырублено 12 034 дерева. Одной из основных причин, по данным акимата столицы, являются строительные работы. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz председатель правления Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова отметила, что есть случаи, когда застройщики вырубают деревья без разрешительных документов.

"Город растёт, у застройщиков низкая экологическая культура, не все из них обращаются в Управление природных ресурсов за получением разрешительных документов для вырубки зелёных насаждений. Бывает и незаконная вырубка под строительство жилых домов и других объектов. В последние годы, в том числе в связи с инцидентом в Алматы возле магазина Sulpak, ужесточили ответственность за незаконную вырубку деревьев. Сейчас компенсационный посад составляет 10-кратный размер. Мы наблюдаем и ответственных строителей, они более тщательно подходят к своим проектам, участкам, где есть деревья, которые могут попадать под вынужденный снос. Здесь также контроль и надзор надо улучшать за деятельностью застройщиков", - подчеркнула эколог.

По её мнению, за количеством и состоянием деревьев поможет следить инвентаризация.

"В Астане должны были провести инвентаризацию зелёных насаждений, определить их возраст, болезни, карту должны были сделать. Эту работу в Управлении природных ресурсов должны проводить, и тогда мы можем точно знать, где, какие деревья были, и, если они были вырублены незаконно, мы можем данным образом выявлять", - сказала Маликова.

Как рассказала эксперт, после переноса столицы в Астану вокруг города начали возводить "зелёный пояс". Однако не все деревья прижились. Эколог считает, что для того, чтобы зеленые насаждения "чувствовали" себя хорошо, нужно учитывать несколько факторов – это виды растений и необходимые условия для их роста.

"При определении поставщика услуг по озеленению нужно ставить требования не только по посадке, но и по уходу в целом. Это некая услуга "под ключ", пока саженцы не приживутся. Также необходимо выбирать правильные виды растений. Например, в Астане проблема - летом начинается тополиный пух. Люди, у которых есть аллергия, начинают жаловаться, требуют вырубать такие деревья. Однако стоит отметить, что тополь при выработке кислорода играет важную роль. Поэтому здесь правильно нужно выбирать. Есть свои специалисты по лесному хозяйству, и нужно выбирать, к какому типу относится саженец, то есть какие семена, и от этого зависит, будет пух или нет. Также нужно больше отдавать предпочтения лиственным деревьям, а не ёлкам. В условиях города ёлки очень плохо приживаются, они больше выполняют роль декоративного растения. Но как таковой пользы и выработки кислорода они не несут", - добавила эксперт.

По словам Маликовой, растения не влияют на состояние воздуха в городе.

"Нужно развеять миф, что зелёные насаждения очищают воздух. На самом деле они могут только депонировать углерод, то есть поглощать СО2 (углекислый газ). Но это не считается очисткой воздуха. В плане сокращения парниковых выбросов СО2 это, да, влияет. Но от летучих органических соединений, бензапирена, диоксида серы и так далее зелёные насаждения сами страдают в условиях города. Соответственно в городах не приживаются многие красивые виды растений, потому что воздух грязный. Поэтому здесь мы можем говорить только о депонировании углерода, изменении климата, создании тени и прохлады, улучшении микроклимата", - рассказала она.

Глава ассоциации отметила, что в последнее время при посадке деревьев в городе начали отдавать предпочтение лиственным сортам. И это правильно в городской среде.

"Не надо ориентироваться на количество, надо смотреть, где сажать растения в условиях города. Во-первых, необходимо требовать от всех промышленных предприятий, чтобы они, как положено по правилам становления санитарной защитной зоны, сажали зелень на границах ССЗ. Это некий барьер от деятельности предприятия для жилой зоны. Это нужно требовать и контролировать. А написать в правилах и не следить - такой подход не работает. Также внутри города важно иметь растительность между автомобильными дорогами и пешеходными зонами. Это нужно для того, чтобы оградить пешеходов от влияния загрязняющих веществ, выхлопных газов авто. Во многих развитых городах мира, например, в Барселоне, Скандинавских странах, это применяется", - сказала Лаура Маликова.

Также эколог обратила внимание на способ орошения зелёных насаждений.

"Сейчас в Астане используется подземная вода, скважины. И это очень непозволительная роскошь, учитывая, что мы являемся вододефицитной страной. Нам нужно принимать меры, чтобы использовать очищенные коммунально-бытовые стоки для полива и орошения зелёных насаждений в черте города. То есть мы, решая одну проблему, озеленяя наши города, не должны истощать водные ресурсы", - подчеркнула эксперт.

Если смотреть по годовым показателям, то число вырубленных зелёных насаждений заметно снижается. По информации акимата города, если в 2019 году срубили 6 945 деревьев, то в 2022 году – 720.

"Вырубка деревьев проводилась по всем четырём районам согласно Генеральному плану развития Астаны. Согласно Правил содержания и защиты зелёных насаждений при вырубке производится компенсация в натуральной форме высадкой саженцев в десятикратном размере высотой не менее 2-2,5 метра с комом земли. Ранее данный норматив составлял компенсацию в пятикратном размере", - проинформировали в акимате Астаны.

К примеру, в районе железнодорожного вокзала "Нурлы жол" несколько лет назад можно было встретить частный сектор и множество дач. Но в связи с расширением города и развитием инфраструктуры сейчас здесь возвышаются новостройки, а среди них дома и деревья, готовящиеся к сносу. Многие здания уже разрушены, а деревья поломаны.

Необходимо отметить, что для того, чтобы вырубить деревья, необходимо соответствующее разрешение.

"Вырубка деревьев на территории города проводится согласно "Типовым правилам содержания и защиты зелёных насаждений, правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов и Правил оказания госуслуги "Выдача разрешения на вырубку деревьев".

"В случае невозможности сохранения зелёных насаждений на участках, отводимых под строительство или производство других работ, если существующие зелёные насаждения составляют угрозу для других сооружений, включая здания жилой застройки, производится вырубка деревьев по разрешению уполномоченного органа в соответствии с Законом о разрешениях", - подчеркнули в акимате.

В администрации сообщили, что зелённые насаждения могут вырубить при строительных работах, для обслуживания объектов инженерного благоустройства, реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций, при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также для благоустройства территории и при санитарных работах.

"В соответствии с правилами, вместо сносимых зелёных насаждений производится компенсационная посадка в десятикратном размере. В случае невозможности сохранения зелёных насаждений на участках, отводимых под строительство или производство других работ, Управление ставит в приоритете пересадку насаждений. В зависимости от состояния деревья пересаживаются", - добавили в ведомстве.

За последние пять лет на территории города высажено 2 609 751 дерево. В 2022 году в городе посадили 172 447 деревьев. Вместе с насаждениями в "зелёном поясе" - 449 935 деревьев.

В этом году в столице планируется посадка более 500 тысяч деревьев. Будут посажены хвойные и лиственные деревья (ива, клен, вяз, сосна обыкновенная, дуб и другие).

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