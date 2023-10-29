Турция объявит Израиль военным преступником и сделает это перед лицом всего международного сообщества. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на "Великом Палестинском митинге", который прошел в Стамбуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Anadolu.

По словам президента, те, кто проливал "крокодиловы слезы" по мирным жителям, убитым вчера в украинско-российской войне, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа.

"Вы плачете по погибшим в Украине, но кто эти младенцы, погибшие в Газе? Почему вы молчите?", - заявил Эрдоган, обращаясь к Западу.

По словам турецкого лидера, с подобными двойными стандартами Турция также сталкивалась ни раз, приведя в пример нападения террористических организаций.

Президент Турецкой республик заявил, что именно Запад несет наибольшую ответственность за кровопролитие в секторе Газа. "Кровопролитие в секторе Газа – полностью дело рук Запада", - подчеркнул он.

"Комедией является попытка скрыть свою поддержку убийц детей с помощью таких выражений, как демократия, права человека и справедливость. Все знают, что Израиль — всего лишь пешка в регионе, которой принесут в жертву, когда наступит подходящий день "…" Настоящие хозяева игры в регионе — это те, кто "позволяет шалости" израильским властям. Израиль и шагу не может сделать без оглядки на них", - заявил Эрдоган.

Эрдоган заявил, что Запад любит использовать инструменты, не пачкая собственных рук, иногда покупая их за деньги, иногда настраивая их друг против друга, вызывая разногласия, а иногда прикрывая их преступления, как в случае с Израилем.

Глава Турции заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией. Одновременно он назвал Израиль "оккупантом" и "организацией".

"Потому турецкий народ это знает. Запад вам должен, но Турция вам не должна. Вот почему мы говорим так свободно. Эрдоган говорит так, потому что Турция вам ничего не должна", - подчеркнул он.

В ответ на заявление главы Турции, МИД Израиля намерен отозвать своих дипломатов из Турции для переоценки двусторонних отношений в свете последних заявлений турецкого политического руководства. Об этом в соцсети X написал глава МИД Израиля Эли Коэн.