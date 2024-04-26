Туриста нашли мертвым в одной из гостиниц Антальи
Сегодня, 07:45
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Сегодня, 07:45Сегодня, 07:45
184Фото: pexels.com
Российского туриста нашли мертвым в одной из гостиниц в турецкой провинции Анталья, передает BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
Как передает агентство Anadolu, сотрудники отеля нашли сидящим в беседке неподвижно 61-летнего гражданина России и вызвали врачей и жандармерию.
Тело туриста доставили в морг Института судебной медицины Антальи. О причинах смерти мужчины информации пока нет.