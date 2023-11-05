Труп мужчины нашли на берегу реки в ЗКО
Вчера, 17:13
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Вчера, 17:13Вчера, 17:13
451Фото: w-dog.ru
На берегу реки в Западно-казахстанской области нашли тело пропавшего мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой Город".
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, тело 56-летнего жителя села Январцево обнаружили 4 ноября в 15:10 на берегу реки Урал.
Ранее мужчина числился как без вести пропавший. Расследование ведет приуральный отдел полиции.
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