Три малыша появились на свет в столичном роддоме в новогоднюю ночь

Фото: Facebook.com/zhuldyz.danbayeva

Маленьким жителям Астаны, родившимся новогоднюю ночь, подарили конверты для новорожденных, а их мамам вручили цветы и поздравительное письмо от имени акима столицы, передаёт BaigeNews.kz.

Многопрофильную городскую больницу №3 в первый день нового года посетили заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев и начальник управления общественного здравоохранения Тимур Муратов. Они решили поздравилть с праздником молодых мам и коллектив одного из старейших медицинских учреждений города. Об этом на своей странице в Facebook написала директор больницы Жулдыз Данбаева.

"За минувшие сутки в стенах больницы на свет появилось 13 детей. В том числе в новогоднюю ночь — три малыша. Символично, что все три — девочки. Наши предки издревле считали, что рождение дочки - к изобилию и процветанию", — отметила Жулдыз Данбаева.

Фото: Facebook.com/zhuldyz.danbayeva

По её словам, ежегодно в больнице медицинскую помощь получают более восьми тысяч рожениц. В сутки акушеры принимают 15-25 родов. Например, в прошедшем 2022 году в родильном центре медучреждения на свет появилось 7 222 малыша.